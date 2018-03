Il gruppo “Catanzaro con Abramo: “Agenda urbana grande occasione di svolta per il centro storico e i quartieri"

"La programmazione messa in campo dal sindaco Abramo sintetizzata nel Documento strategico di "Agenda Urbana" rappresenta una vera e propria svolta in positivo per la città che, grazie ai numerosi interventi previsti nel centro storico e nei quartieri, potrà dare nuova vita al proprio patrimonio immobiliare e rilanciare il tessuto economico". Lo afferma il Gruppo consiliare Catanzaro con Sergio Abramo. "Grazie all'impegno del sindaco e del dirigente responsabile Tonino De Marco – prosegue la nota - è stato stilato un programma che rappresenta un'ottima base per mettere a frutto i 32 milioni di euro del Por Calabria assegnati al Comune di Catanzaro quale Area urbana metropolitana che può selezionare e valutare autonomamente gli interventi dell'Agenda Urbana. Il partenariato istituzionale, sociale ed economico e gli attori del Terzo settore, che hanno ben risposto al primo incontro, reciteranno un ruolo fondamentale nel definire i dettagli delle schede tecniche che saranno inserite nella proposta da inoltrare alla Regione. Tra gli interventi già inseriti, non possiamo non citare l'acquisizione e la riqualificazione a fini sociali dello storico Teatro Masciari, gli investimenti sull'edilizia sociale, le opere di recupero degli immobili scolastici come la Mazzini. A questo si aggiunge anche il supporto per le nuove start-up e per le imprese culturali che potranno godere di risorse specifiche per far crescere le proprie attività. "Agenda Urbana" è nata, quindi, con i migliori auspici. Un'occasione preziosa di concertazione tra l'amministrazione e il mondo della cooperazione sociale che siamo sicuri produrrà frutti importanti dando una risposta ai bisogni reali del nostro territorio".

24 Marzo 2018