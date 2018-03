Catanzaro, continuano gli interventi di disinfestazione del parassita della processionaria

"Gli operai dell'ati Verde e i funzionari del settore comunale all'igiene ambientale stanno proseguendo gli interventi di disinfestazione del parassita della processionaria".

Lo ha affermato l'assessore all'ambiente, Domenico Cavallaro, sottolineando come nei primi giorni di aprile partiranno le operazioni di disinfestazione anche nei parchi della città. In particolare, Cavallaro ha ribadito "che stanno funzionando in maniera efficace le trappole, posizionate nelle aree in cui non è possibile intervenire con i mezzi meccanici, per la raccolta del parassita".

"Il primo test eseguito in villa Pepe sta dando ottime risposte. Questo procedimento specifico verrà impiegato anche negli altri parchi", ha detto il delegato della giunta, che sta seguendo le opere di bonifica su input diretto del sindaco Sergio Abramo.

"Subito dopo Pasqua, o al più tardi nella settimana immediatamente successiva, la task force coordinata dal settore comunale comincerà a intervenire in maniera incisiva sui parchi urbani – ha concluso Cavallaro -, in modo da garantire il sicuro utilizzo delle aree a tutti i cittadini, ma soprattutto ai bambini".