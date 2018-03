Con riferimento alla nota stampa con la quale il M5s "mette in guardia" l'amministrazione Abramo a non farsi "scappare l'opportunità" degli appositi finanziamenti europei che consentono di connettere l'intera città gratuitamente alla rete Wi-Fi libero e gratuito, il presidente della commissione affari generali, risorse finanziarie, personale e servizi demografici, Giuseppe Pisano, nel ringraziare gli esponenti penta stellati per la l'estemporanea "premura", intende sottolineare come "l'amministrazione comunale è già al corrente del bando e ha già provveduto, attraverso la Catanzaro servizi, a inoltrare la richiesta di iscrizione del comune all'accesso ai finanziamento. Tuttavia il comune aveva già individuato una soluzione da concretizzare indipendentemente dalla concessione del finanziamento europeo. Il sindaco Abramo,infatti – ha proseguito il consigliere del gruppo Officine del Sud - nell'ultima assemblea dei soci della Catanzaro servizi, ha condiviso e sostenuto la proposta di creazione di una serie di aree hot spot gratuite individuate sul territorio comunale demandando il compito della realizzazione alla stessa Catanzaro servizi. Quindi a breve la città sarà dotata di aree Wi-Fi gratuite che inizialmente saranno quelle maggiormente frequentata in particolare dai giovani, tra le quali: corso Mazzini, Piazza Matteotti, giardini di San Leonardo e il lungomare di Lido, Sistema che sarà progressivamente allargato su altre zone del territorio comunale. Se poi abbiamo delle difficoltà chiederemo un consiglio tecnico a qualche neo senatrice del movimento che in materia di Wi-Fi ha dato prova,nel corso dei confronti con i candidati sindaci, di essere una valida esperta. Voglio ringraziare il sindaco Abramo - ha concluso l'esponente del gruppo Officine del Sud – sempre attento e sensibile anche a quelle che sono le nuove tecnologie che possono dare maggiori servizi alla città, ma anche il presidente della Catanzaro Servizi, Vitaliano Marino, per come sta lavorando per il rilancio dell'Azienda, ma anche per l'attenzione e la collaborazione che sta offrendo all'amministrazione nell'interesse della città".

