Morte di Eugenio Cosentino, il cordoglio del sindaco di Catanzaro Abramo

"La notizia della morte di una persona è un fatto sempre molto doloroso, figuriamoci quando si tratta di una persona con cui hai percorso un lungo tratto di strada, politica e amministrativa, assieme. L'improvvisa dipartita di Eugenio Cosentino, Gegè, come tutti affettuosamente lo chiamavamo, è una perdita grave per tutti, per gli amici, per la famiglia, per i tanti che gli hanno voluto bene. Conosco - preferisco usare il presente - Gegè da sempre, da quando ha fatto con me i primi passi all'interno di Palazzo De Nobili. Il suo impegno nel sociale, la sua militanza politica, l'esperienza di consigliere, saranno ricordati da chi ha avuto modo di lavorare al suo fianco. Ai familiari, il mio affettuoso cordoglio e la vicinanza personale e dell'intera amministrazione comunale". Lo afferma il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo.

Venerdì, 23 Marzo 2018