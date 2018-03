Catanzaro, Di Lieto (Codacons) denuncia: “Invasione di topi in zona stadio”

"Scorrazzano tra i piedi dei passanti e fanno sobbalzare di paura chi attende l'autobus.

Riceviamo continue segnalazione relative alla ingombrante presenza di topi nella zona stadio di Catanzaro.

Addirittura in Via Greco la loro massiccia presenza finisce per intimorire coloro che attendono l'autobus.

E siamo ancora all'inizio di quella che si preannuncia una primavera di paura.

Infatti con il caldo e con i cassonetti stracolmi di rifiuti, i topi troveranno terreno ancor più fertile... ed allora saranno guai.

Ci viene rappresentata una situazione assai grave - afferma Francesco Di Lieto del Codacons - ratti che circolano anche in pieno giorno tra i piedi dei passanti.

Allarmati i cittadini ne fanno una questione di decoro e igiene pubblica.

Il Codacons ha formalizzato una richiesta sia all'Amministrazione Comunale che alla ASL, affinché venga predisposto un immediato intervento di derattizzazione e disinfestazione dell'intero territorio cittadino.

L'Associazione è decisa a presentare una denuncia in Procura, ipotizzando il rischio di epidemia, laddove non giungeranno garanzie circa un tempestivo intervento di bonifica,

«E' fortemente a rischio non solo il decoro, ma soprattutto l'igiene - sostengono dal Codacons - e l'incolumità dei cittadini.

Una città sporca e popolata da ratti, comporta, infatti, un inaccettabile pericolo per l'igiene pubblica.

A questo va aggiunta l'inciviltà di alcuni cittadini, che utilizzano suolo e verde pubblico come fosse una pattumiera.

Il problema va risolto una volta per tutte - conclude Di Lieto - perché non possiamo tollerare che centinaia di famiglie siano costrette a barricarsi in casa per scongiurare incontri sgraditi".

