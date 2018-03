Enel: Potenziata la rete elettrica del Comune di Sellia (Cz)

E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce in Italia la rete di distribuzione elettrica di Media e Bassa tensione, ha da poco completato, a Sellia (CZ), i lavori per la costruzione di una nuova Cabina Secondaria e per realizzazione delle linee, di media e bassa tensione, che hanno consentito di connetterla all'esistente rete elettrica.

Tale progetto di potenziamento e ammodernamento, costato circa 100 mila euro, migliorerà la qualità del servizio elettrico per tutte le forniture presenti in tale area.

Nella realizzazione dei lavori, oltre agli aspetti legati alla sicurezza e alla qualità del servizio elettrico, l'azienda ha posto grande attenzione anche alla sostenibilità: i raccordi infatti sono stati realizzati in cavo interrato, per non provocare alcun impatto estetico o ambientale.

I lavori realizzati fanno parte di un importante piano di interventi di e-distribuzione che punta su due aspetti: l'innovazione tecnologica, che prevede l'installazione di dispositivi di ultima generazione che aumentano il livello di automazione e garantiscono il tempestivo controllo anche da remoto, e l'attivazione di nuovi tratti di rete elettrica che, integrandosi con quelli già esistenti, permettono di migliorare ulteriormente l'affidabilità e la flessibilità delle rete elettrica di distribuzione a servizio di cittadini del territorio.