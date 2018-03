Catanzaro, il presidente della commissione urbanistica e patrimonio Mirarchi: “Ex mercato coperto di Lido? Determinante mia iniziativa”

"Sulla problematica inerente l'ex mercato coperto di Lido, inserito nel piano delle valorizzazioni e alienazioni varato ieri dal Consiglio Comunale, è stata determinante l'iniziativa che ho assunto in qualità di Presidente della Commissione Urbanistica e Patrimonio con la presentazione di una direttiva, cofirmata da tutti i Capigruppo di maggioranza, e che ha indirizzato l'orientamento finale dei colleghi dell'assise. Ho sempre ribadito la necessità che sull'immobile, in disuso e in stato di degrado da tanti anni, venisse scongiurato ogni rischio di una possibile svendita o di eventuali operazioni speculative. Sono sempre stato contrario ad un uso diverso dell'edificio che non risponda ad un interesse o ad una finalità pubblica. Per tale motivo, la direttiva presentata e votata in Consiglio comunale ha rappresentato la presa d'atto condivisa di un impegno che dovrà essere rispettato nel futuro percorso amministrativo. Mi auguro, quindi, che lo stesso orientamento assunto dall'assise venga recepito in maniera concreta e responsabile anche dai settori Patrimonio e Urbanistica per conoscere ufficialmente la valutazione venale dell'immobile, acquisita per il tramite dell'Agenzia delle Entrate, e l'eventuale destinazione urbanistica prima di assumere ulteriori decisioni nel merito insieme ai colleghi della Commissione che presiedo". Lo afferma il presidente della commissione urbanistica e patrimonio Antonio Mirarchi.

Dettagli Creato Mercoledì, 21 Marzo 2018 16:19