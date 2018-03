Lamezia Terme (Cz), anziana scippata cade e si ferisce: arrestato 16enne

Un sedicenne di etnia rom, B.E., è stato arrestato da personale del Commissariato della Polizia di Stato di Lamezia Terme perché ritenuto autore di una rapina con lesioni ai danni di un'anziana.

Le indagini sono iniziate il 28 febbraio scorso quando gli agenti di una volante hanno soccorso una donna distesa in terra con il volto sanguinante. Portata in ospedale le sono state riscontrati traumi in viso e alla testa, nonché fratture al braccio. Dalla ricostruzione è emerso che l'anziana, già in precarie condizioni di salute, stava camminando sul marciapiede, quando è stata aggredita alle spalle da un giovane che le aveva strappato la borsa dalle mani facendola cadere. Dalle testimonianze dei presenti e dalla visione delle immagini degli impianti di videosorveglianza, gli agenti sono risaliti all'autore. Nelle immagini, infatti, si vede il giovane seguire la donna fino ad afferrare la borsa. Il ragazzo è stato portato in una comunità individuata dal Centro di Giustizia minorile.