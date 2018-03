Chiude per 30 giorni la Sp 158/1 tra la SS 106 e il comprensorio di Cropani (Cz): ecco il percorso alternativo

In seguito all'ordinanza numero 7 del 20 marzo 2018, a firma del dirigente del settore Viabilità e Trasporti della Provincia di Catanzaro, ing. Floriano Siniscalco, da giovedì 22 marzo – per un periodo di 30 giorni – chiude al transito la Strada provinciale 158/1. L'arteria che collega la Strada Statale 106 al comprensorio di Sersale sarà interrotta dall'innesto della 106 a prima del territorio di Cropani per l'esecuzione dei lavori di adeguamento della Strada provinciale "SS 109 – Buturo - Sersale – Cropani - SS 106" tratto funzionale Cropani-SS 106".

Una interruzione, quindi, dovuta proprio al proseguimento dei lavori per la realizzazione del tratto funzionale della Sersale-Cropani (Strada provinciale 158/1), che l'Amministrazione provinciale di Catanzaro guidata dal presidente Enzo Bruno monitora con particolare attenzione, ritenendo il completamento dell'arteria in questione fondamentale per valorizzare il territorio della Presila, sia dal punto di vista economico che sociale.

La chiusura al transito è necessaria per tutelare la sicurezza degli utenti della strada: la ditta appaltatrice – la Sammarco Giuseppe Costruzioni generali srl – si occuperà di proteggere l'area di cantiere con apposita recinzione e segnalazione.

La circolazione stradale per raggiungere l'abitato di Cropani e i paesi limitrofi dalla Statale 106 (Bivio di Cropani Marina) sarà assicurata deviando il traffico veicolare dal Bivio di Cropani Marina sulla SS 106 proseguendo per Bivio di Botricello con innesto sulla Strada provinciale n.4, proseguendo per Bivio Vescovo innesto Strada provinciale n.5, proseguendo per il Bivio Cuturella Innesto strada provinciale n.10, e quindi proseguendo per essere riammessi sulla Strada provinciale 158/1 esattamente in prossimità dell'area di cantiere. Analogamente, per raggiungere la SS 106 dal centro abitato di Cropani e dai paesi limitrofi si seguirà in percorso inverso a quello sopra indicato. A causa della chiusura al transito della Strada provinciale 158 – con ordinanza numero 8 del 20 marzo 2018 – viene limitata la velocità a 30 chilometri orari lungo la Strada provinciale 10: innesto Sp Belcastro (Bivio Cuturella) – SS 180 nei pressi di Cropani (Pedemontana 4° tronco).