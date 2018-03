Acqua, a Catanzaro riunione per punto su investimenti Sorical

"Promossa dall'assessore regionale alle Infrastrutture, Roberto Musmanno, si è svolta alla Regione una riunione per fare il punto sugli investimenti nel settore idrico nella città di Catanzaro". Lo riferisce un comunicato della Sorical.

"Al sindaco, Sergio Abramo, e all'assessore Franco Longo - si aggiunge nella nota - i tecnici Sorical hanno illustrato gli ulteriori quattro interventi previsti per la messa in sicurezza della condotta sul fiume Alli, dopo che la società regionale ha già completato cinque interventi. Inoltre è stato illustrato un nuovo progetto che rientra nei 10 milioni di euro stanziati dalla Regione per migliorare la grande adduzione nella zona di Catanzaro Lido ed eliminare le criticità che emergono da tempo, soprattutto nel periodo estivo. Abramo ha preso atto delle proposte e ha chiesto alla Regione di avviare subito i lavori di consolidamento della collina sui cui insiste l'impianto di rilancio e le vasche di Magisano". "Alla riunione - conclude il comunicato - hanno partecipato anche i tecnici dell'Ati che si è aggiudicata la gara di ingegnerizzazione della rete comunale che hanno illustrato le prime attività fatte sul campo, a partire dalla mappatura della rete".