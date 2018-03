Elezioni, Rotundo (GN): "Da Forza Italia polemica inspiegabile, Orsomarso ha guadagnato quel seggio"

"Quello che sta accadendo in questo momento, in casa forza italia, ci lascia al dir poco sbalorditi...facciamo un po di chiarezza: Innanzitutto c'è da dire che non è il ministero dell'interno che certifica gli eletti ma è esclusiva prerogativa degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali regionali presso le Corti di Appello così come previsto dagli artt. 77 e 84 del T.U. 361 del 1957 modificato dalla L. 165 del 2017.

Oltretutto mi spiegate dove sarebbe stato sottratto il seggio a FI? Subito dopo il 4 marzo era chiaro che fratelli d'Italia aveva il diritto ad ottenere un seggio ,in Calabria 02, all'interno del proporzionale". Ad affermarlo Silvio Rotundo, presidente provinciale di Gioventù Nazionale Catanzaro.

"Insomma capisco che ormai la torta era stata fatta e gli invitati mandati a casa ma è colpa nostra se vi affrettate coi festeggiamenti?

Noi non abbiamo gridato allo scandalo quando qualche giorno fa Orsomarso era stato buttato fuori da montecitorio, ma anzi abbiamo agito in silenzio e da Signori , il fatto che si stia facendo una crociata ,anche se indirettamente, contro di noi ci appare assurdo.

Restiamo fiduciosi nelle istituzioni e quindi non possiamo che attendere l'esito di un riririconteggio dei voti cosi da non avere problemi con i nostri alleati..schiena dritta e testa alta noi i seggi né li rubiamo né li compriamo, ma ce li guadagniamo".