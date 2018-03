Il medico Arabia eletto presidente regionale dell’Aiac: il plauso di “Catanzaro da Vivere”

Il gruppo consiliare di Catanzaro da Vivere si è congratulato, con una nota, con il medico catanzarese Francesco Arabia, eletto presidente regionale dell'Associazione italiana di ritmologia e cardio-stimolazione (Aiac).

"Francesco Arabia, medico dell'unità operativa di Cardiologia dell'ospedale "Pugliese" è una delle tante eccellenze della sanità catanzarese", hanno affermato i consiglieri, "e l'elezione a presidente regionale dell'Aiac, avvenuto nella scorsa settimana al termine dell'importante congresso calabrese di Castrovillari".

"Con Arabia, l'importante associazione che riunisce in Italia circa 1.400 medici specialisti in cardiologia e cultori della materia, avrà una guida importante e autorevole. Augurando buon lavoro e in bocca al lupo all'amico Francesco, siamo sicuri che saprà accrescere il ruolo dei cardiologi nella sanità catanzarese e calabrese continuando ad essere un punto di riferimento per il comparto del capoluogo e dell'intera regione".