Il Santuario di San Francesco da Paola, Parrocchia San Francesco-San Pancrazio di Lamezia Terme Sambiase Presenta: "La Charitas Sacrificalis. Rapporto tra penitenza e carità in San Francesco di Paola", libro di Mons. Giuseppe Fiorini Morosini, Arcivescovo Metropolita di Reggio Calabria-Bova.

Insieme all'Autore interverranno:

Mons. Armando Augello: approfondimenti Biblico-Teologici;

Gabriella Tomai(TOM): Approfondimenti di spiritualità laicale;

Fabrizio Marano(AGESCI-CALABRIA): Approfondimenti pedagoco-educativi.

L'incontro che si terrà presso il salone parrocchiale oggi alle 18.00, verte sulla presentazione del libro, che sarà tenuta direttamente dall' autore, che tenterà una sintesi tematica e dimostrativa del connubio penitenza e carità, nella vita e nella Spiritualità di San Francesco. A latere della sua esposizione, ci è sembrato di poter raccogliere tre aspetti del tema, che meritano un particolare approfondimento. Una lettura biblico teologica, che evidenzii l'università del tema come patrimonio della Chiesa in quanto promanante dalla Scrittura e dal Vissuto dottrinale ecclesiale. Una seconda lettura, rappresenta il tentativo di raccogliere gli aspetti di una spiritualità laicale tipicamente minima, che caratterizza la prassi del ramo laicale dell'Ordine dei Minimi il (TOM). La terza prospettiva, è quella di offrire una rilettura di questi elementi, in chiave pedagoco educativo, tentando di raccoglierne "La Profezia", nel contesto socio-ecclesiale del nostro tempo.

Una parola di conclusione, la lasceremo all'autore.