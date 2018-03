Asp Catanzaro: riapre la postazione di guardia medica a S. Eufemia

A decorrere da domani, sabato 17 marzo alle ore 10:00, riprenderà regolarmente l'attività di continuità assistenziale nella postazione di S. Eufemia Lamezia.

Qualche giorno fa l'ASP di Catanzaro era stata costretta a sospendere temporaneamente il servizio a causa di infiltrazione di acqua proveniente dalla sovrastante scuola media.

Il Comune di Lamezia Terme ha provveduto con immediatezza ad effettuare i necessari lavori di riparazione, rendendo nuovamente possibile l'utilizzo dei locali da parte del servizio di Guardia Medica.

Nel comune di Lamezia Terme sono presenti tre postazioni di Guardia Medica a cui i cittadini possono rivolgersi: la postazione di Continuità assistenziale di Nicastro sita in via Calatafimi, 73, traversa di via dei Mille (telefono 0968/22150); la postazione di Continuità assistenziale di Sambiase adiacente al Pronto soccorso dell'ospedale "Giovanni Paolo II" di Lamezia Terme in via Sen. Arturo Perugini (telefono 0968/433491); la postazione di continuità assistenziale di Sant'Eufemia in Viale Europa (telefono 0968/53424).