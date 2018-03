Coldiretti Calabria, al via alle iscrizioni per la XII edizione del Premio per l'Innovazione "Oscar Green"

Tante soddisfazioni in questi anni hanno avuto le aziende calabresi condotte da under 35 dal "Premio per l'innovazione" Oscar Green di Coldiretti Giovani Imprese l' iniziativa per le giovani start up delle campagne. Il concorso punta a valorizzare le realtà imprenditoriali italiane under 35 del settore agricolo e agroalimentare, capaci di fare emergere un modello di impresa innovativo e sostenibile che offre ai giovani la possibilità di creare lavoro e raccontare un settore che in questi anni ha saputo reinterpretarsi affidandosi anche alla capacità innovativa di una nuova generazione di imprenditori agricoli. "Vogliamo – aggiunge il presidente regionale Molinaro – continuare a scovare le imprese dappertutto per offrire loro anche un palcoscenico di grande livello".

Sei le categorie di concorso: 1)"Impresa3.Terra" premierà i progetti la cultura d'impresa esemplare; 2) "Campagna Amica" valorizzerà i prodotti tipici italiani; 3) "Sostenibilità" ambientale è la parola d'ordine dei progetti che promuovono un modello di sviluppo sostenibile; 4) "Fare Rete" prenderà in esame le reti sinergiche in grado di massimizzare i vantaggi delle aziende agroalimentari e del consumatore finale; 5) "Noi per il sociale" risponde ai bisogni della persona e della collettività (potranno partecipare anche enti pubblici, solo per questa categoria l'età non è vincolante); 6) "Creatività", infine, centra l'attenzione sull'originalità di idea, prodotto e metodo. Le iscrizioni sono aperte fino al prossimo 15 aprile e si possono presentare attraverso il sito web http://giovanimpresa.coldiretti.it. Per informazioni su concorso e categorie, si può telefonare o recarsi nelle sedi della Coldiretti di tutta la regione, scrivere alla mail o telefonare allo 0961-775233.