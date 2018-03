Catanzaro, l’assessore Russo: “Trasferimento ordine dei Francescani Minori Cappuccini? Aprire confronto”

"La notizia della paventata decisione del trasferimento dei monaci dell'Ordine dei Francescani Minori Cappuccini, ospitati nella Chiesa del Monte dei Morti, ha suscitato preoccupazione tra i fedeli e nel mondo della società civile per il rischio di perdere un punto di riferimento non solo spirituale, ma anche storico e culturale per la città di Catanzaro. L'Ordine dei Cappuccini è radicato da diversi secoli nel Capoluogo e si è distinto nel tempo per aver offerto il proprio supporto e sostentamento alla nostra comunità. Inoltre, nei locali che ospitano i Cappuccini è custodito un patrimonio di grandissimo valore tra opere d'arte, un archivio ed una ricca biblioteca che rappresentano dei veri tesori per la memoria storica. E' necessario, dunque, aprire un confronto ampio e condiviso tra le istituzioni civili e religiose per discutere dei risvolti che una tale decisione potrebbe generare per il tessuto sociale della città. Il trasferimento in altra sede lontana dal Capoluogo avrebbe, infatti, degli effetti che travalicano l'aspetto puramente spirituale, andando ad intaccare un percorso plurisecolare di attività che i frati hanno portato avanti a Catanzaro contribuendo alla crescita culturale e sociale del territorio. In tal senso, condivido l'iniziativa del comitato spontaneo delle associazioni che hanno espresso il proprio disappunto per una decisione che rischierebbe di depauperare il patrimonio spirituale di secoli di storia della nostra città. Mi auguro che al più presto si possa instaurare un dialogo proficuo, nel rispetto delle rispettive funzioni, al fine di individuare le migliori soluzioni per tutelare e preservare un presidio religioso di fondamentale importanza. Catanzaro e i suoi abitanti non possono accettare che i Cappuccini li abbandonino perché rappresentano un faro culturale e spirituale irrinunciabile". Lo afferma l'assessore Danilo Russo.

Dettagli Creato Giovedì, 15 Marzo 2018 17:05