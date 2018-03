In occasione della festa della donna 2018, il Centro Ascolto Stella del Mare di Catanzaro, graziealla sua brillante e sempre attiva presidente Stefania Mandaliti, ha organizzatoun'importante iniziativa dal titolo: "Donna È". L'evento sarà suddiviso nelle giornate del 16, del 17 e del 18 marzo 2018. Giorno 16 dalle 17:00 alle 18:00 vi sarà la presentazione del libro "Dentro te, un mondo meraviglioso", presso la libreria L'Isola del Tesoro sita in via Crispi 7, con la presenza della scrittrice dell'operaRamona Caligiuri, della giornalista Stefania Abbruzzo, della pedagogista Stefania Mandaliti e del dottor Michele Varcasia (responsabile comunicazione AMI). Giorno 17 e 18 dalle 9.30 alle 21.00, presso la sala Arca Enel sita in Piazza Matteotti 7/A aCatanzaro, vi sarà un'esposizione artistica dal titolo "Donna È...Arte e Fotografia": alcuni espositori (Stefania Mandaliti, Maria De Fazio, Michele Varcasia e Rosa Amerato) metteranno a disposizione le loro opere d'arte.

L'obiettivo è quello di incentrare tutta la manifestazione sulla figura della donna, da prendere come esempio e come punto di riferimento; donna intesa come persona, come portatrice di valori innati, come moglie, come madre e come lavoratrice.

"La figura femminile – ha affermato l'organizzatrice degli eventi Stefania Mandaliti - è capace di manifestare la propria creatività, le proprie potenzialità attraverso la dolcezza, la gioia, l'allegria, attraverso la letteratura, la poesia, l'arte e la fotografia. Donna è – ha proseguito - è nata dall'idea di trasmettere un'emozione, di dare una speranza, di eliminare ogni pregiudizio e di lottare per la propria autonomia e indipendenza.La donna – ha concluso -non deve essere solo identificata come la vittima di tragedie, infatti, l'intento del centro è quello di valorizzarne la sua figura".

L'ingresso agli eventi è libero e gratuito.