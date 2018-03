Lamezia Terme (Cz), autovettura prende fuoco: nessun ferito

La Squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catanzaro è intervenuta questa notte in Via Tevere nel comune di Lamezia Terme per incendio autovettura.

Interessata dalle fiamme una Lancia Lybra andata completamente distrutta. Il denso fumo ha provocato il parziale annerimento della facciata di una palazzina. L'immediatezza dell'intervento dei vigili del fuoco del locale distaccamento ha evitato il propagarsi dell'incendio alle altre autovetture parcheggiate nelle vicinanze.

Al termine delle operazioni di spegnimento, da un primo sopralluogo effettuato dal personale Vigilfuoco, non sono stati rinvenuti elementi riconducibili ad una azione dolosa. Ulteriori accertamenti in corso, al momento nessuna ipotesi viene esclusa.

Si sono vissuti momenti di preoccupazione ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito o intossicato.