Soverato (Cz), la soddisfazione di FdI: “Grandioso risultato di Wanda Ferro alle Politiche”

Entusiasmo e soddisfazione viene espresso dal Circolo Fratelli d'Italia di Soverato per il grandioso risultato politico ottenuto dalla candidata alla camera ed amica Wanda Ferro. "Parte di questo contributo è stato garantito anche dalla cittadina di Soverato, dove, al contrario di quanto previsto dai sondaggi, il centrodestra è riuscito a sfondare le stime percentuali, raggiungendo risultati ragguardevoli.

In modo particolare, Fratelli d'Italia Soverato si è assicurata un risultato al di sopra della media nazionale balzando dall'1,28% del 2013 all'attuale 6,38%. Questo, nonostante la presenza di un candidato al Senato della Repubblica ed un candidato alla Camera dei Deputati entrambi attivi e residenti a Soverato".

"Il Circolo FDI Soverato, dichiara il presidente Giovanni Battista Marrapodi, riconosce l'importanza determinante della figura di Wanda Ferro in questa campagna elettorale, unico elemento di traino per il centro destra comprensoriale, in modo particolare in quei territori privi di rappresentanza di partito che hanno riconosciuto nella figura della neo Onorevole il solo punto di riferimento politico per quella militanza sopita dalle insoddisfazioni passate e speranzosa di ricostruire, intorno a lei, una nuova area di destra nel soveratese.

Piena soddisfazione, viene inoltre espressa da Marrapodi,per l'afflusso di innumerevoli personalità storiche della destra sociale e militanterichiamate all'impegno politico dalla candidatura di Wanda Ferro, che hanno contribuito in maniera incisiva a questo risultato elettorale.

E' giunto finalmente il momento di una rivincita politica e culturale per una destra lasciata per troppo tempo vittima di una dubbia campagna acquisti che non ha fatto altro che ritardare una definitiva ricomposizione dell'area.

In chiusura, afferma Marrapodi, risulta necessario tenere compatta questa nuova sintesi politica di destra a fronte delle nuove e prossime sfide elettorali a livello locale e regionale".