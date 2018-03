Politeama di Catanzaro, oggi Masterclass con Alex Mastromarino

E' tutto pronto per "Jersey Boys", lo show spettacolare che racconta la vera storia di Frankie Valli e dei Four Seasons che andrà in scena stasera al Politeama. Prima di salire sul palco, alle ore 18, nel "Piccolo" del teatro, il protagonista Alex Mastromarino incontrerà le scuole di danza e di teatro per una straordinaria masterclass. L'artista toscano per la sue interpretazione nei panni di Frankie Valli è stato premiato come miglior attore protagonista agli Italian Musical Awards e ha vinto il Persefone 2017. Da cantante ha, inoltre, rappresentato il nostro Paese al Festival Internacional Da Canção Da Serra Da Estrela di Lisbona, una delle kermesse canore internazionali più prestigiose in Europa. Ha lavorato in diversi musical di successo, come Lady Day , The Producers , Grease , Aladin, collaborando con tanti nomi importanti tra cui Amii Stewart, Enzo Iacchetti, Paolo Ruffini, i Pooh, Gigi Proietti, Mara Maionchi, Saverio Marconi.

Il musical più applaudito dell'anno ripercorre la storia dei quattro ragazzi del New Jersey che hanno inventato un sound unico e che sono stati inseriti nella Rock'n Roll Hall of Fame vendendo 100 milioni di dischi in tutto il mondo. Per la regia di Claudio Insegno, lo spettacolo è un vero e proprio juke-box musicale in cui rivivere i favolosi anni Sessanta con le canzoni più famose del gruppo tra cui: Sherry, Big Girls Do not Cry, Walk Like A Man, Dicembre 1963 ( Oh What A Night ) e la celeberrima Can't Take My Eyes Off You. I loro successi sono stati interpretati anche da celebrità della musica tra cui The Temptation, Diana Ross & The Supreme, i Muse, i Killers, Mina, Gloria Gaynor e tanti altri.