Catanzaro, Tassone (Cdu): “Noi con Italia progetto debole”

"Le liste di 'Noi con l'Italia-Scudo Crociato' sono state travolte da un vero e proprio tsunami: il nostro messaggio non e' passato. A livello nazionale vi e' stata un'inadeguata comunicazione e l'assenza di indicazioni progettuali in grado di attirare attenzione e interesse di un elettorato sfiduciato e disincantato. Bisogna ripensare il tutto tesaurizzando l'esperienza della campagna elettorale". Tassone, in passato parlamentare ben 9 legislature, alle elezioni di domenica si era ricandidato alla Camera con 'Noi con l'Italia' nel collegio proporzionale Nord in Calabria: "Io e i miei meravigliosi compagni di viaggio - ha proseguito - non ci siamo risparmiati. Abbiamo trovato tanti amici che hanno condiviso con noi sacrifici con generosita' e passione. Per me rimane un'esperienza indimenticabile. Esco arricchito per aver ritrovato gli amici di sempre e incontrato nuovi amici, una scoperta che mi lascia un segno indelebile. Non mi tiro indietro, non mi fermo. Continuero' ad essere, per quanti intendono andare avanti, disponibile per accompagnarli, con discrezione e umilta', lungo un percorso che si fa sempre piu' accidentato. Un grazie, quindi, per quanto ho avuto dagli amici in tutti questi anni. E la mia candidatura ha voluto essere una testimonianza di fede, mai venuta meno. La fede e la coerenza sono l'espressione di un'umanita' che non si disperde e non si umilia. Il tempo non e' concluso". Così segretario nazionale del Nuovo Cdu, Mario Tassone, commentando l'esito delle elezioni politiche".

Dettagli Creato Mercoledì, 07 Marzo 2018 13:36