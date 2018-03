Soddisfazione per il risultato maturato nella città di Lamezia Terme viene espressa dal coordinatore cittadino di FDI Gino Vescio il quale evidenzia la crescita esponenziale del partito rispetto all'esito avuto nel 2013: "In un contesto di enorme difficoltà, grazie al lavoro proficuo dei militanti, tesserati, dirigenti nazionali e simpatizzanti siamo riusciti ad illustrare tutti i nostri punti programmatici fondamentali per il rilancio del Paese e i lametini ci hanno premiato con un consenso pari al 5,67%, di gran lunga superiore a quello del 1,26% ottenuto nel 2013, maggiore, addirittura, al grande risultato raggiunto in ambito nazionale del 4,36%.

Il ringraziamento va a tutti i cittadini che hanno voluto sposare la cultura di una proposta pragmatica ed efficace nonché a tutti coloro che si sono spesi in competizione elettorale dagli aspetti diversi ma con un'unica certezza ovvero la disfatta del centrosinistra. Compiacimento, viene espresso dal medesimo coordinatore, per il risultato raggiunto da Wanda Ferro nel collegio Vibo Valentia-Soverato alla Camera dei Deputati: "Siamo stati gli unici a vincere sul movimento Cinquestelle in un collegio uninominale in Calabria".

Nella consapevolezza che il lavoro e la proposta progettuale rappresentano l'essenza della buona politica, FDI continuerà, per come ha sempre fatto, a lottare per la realizzazione del bene comune attraverso una classe dirigente costituita da uomini e donne capaci, competenti e meritevoli".