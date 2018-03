Elezioni, Fronte Democratico: “Si dimetta Magorno”

"Il PD ha perso ed ha perso senza giustificazioni raggiungendo percentuali deprimenti.

Certamente anche il PD Regionale ha subito le conseguenze del trend nazionale ma a ciò si sono aggiunte ragioni locali, alcune conseguenza di errori ultimi altri che vengono da lontano.

Tra le ultime sicuramente spiccano le candidature, tutte con pochissime eccezioni frutto di strane decisioni, forse di accordi tra le nomenclatura , mai concordate con il territorio e con i compagni che lo rappresentano.

Tra quelle più di fondo l'assenza di una linea politica e la sistematica distruzione del Pd come Partito trasformato in Comitato Elettorale di questo o quel potente del momento.

Su queste ultime devono rendere conto sia i vertici nazionali del PD ma, per tornare alla Regione, il Segretario regionale Magorno che non è stato mai in grado di aprire un dibattito vero sui problemi e si è inventato strutture di direzione che sono diventate offensive per chi ne fa parte ed inutili per il partito.

Si dimetta quindi Magorno per aprire una nuova fase che non si deve concludere con primarie in cui votano centinaia di persone che poi non voteranno PD ma che imposti un ragionamento sulle cose e sui problemi che diventi agire e politica.

Bisogna provare a costruire una gestione unitaria del partito che deve diventare un interlocutore serio del Presidente della Giunta regionale e non un suo servo sciocco, come è stato sinora, con il risultato che abbiamo davanti e che pagheremo nuovamente quando si tratterà di votare per il Governo della Calabria.

Chiediamo quindi a Magorno di dimettersi adesso per non ostacolare la necessaria riflessione, sempre che non voglia anche Lui, decidere, insieme a Renzi, sul governo nazionale".