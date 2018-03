"Il risultato ottenuto da Antonio Viscomi alle consultazioni Politiche dello scorso 4 marzo è un punto di partenza per un nuovo progetto politico di centrosinistra. Non è, e saremmo ingiusti nel dire il contrario, un dato soddisfacente, perché anche in Calabria il Pd ha fallito praticamente su tutta la linea. Tuttavia, le forse sane di centrosinistra che si sono coalizzate intorno alla figura del vicepresidente della Giunta regionale, persona assolutamente perbene ed estranea a vecchie dinamiche che non staremo qui a ricordare, hanno posto le basi per avviare un nuovo percorso che oseremmo dire di ricostruzione e alternativa alla ventata populista che si respira oggi, le urne sono state chiare in questo senso, in tutto il Paese, da nord a sud.

Il nostro sforzo per attenuare la scomparsa del centrosinistra e la vigorosa crescita dei Cinquestelle e della Lega di Salvini è stato parimenti distante dalla linea adottata dalla classe dirigente del Pd, sconfitta in pieno dagli elettori, proprio come è successo al centrodestra catanzarese e calabrese, e dal suo stesso tessuto di base. È questo scollamento che, attraverso la candidatura e la successiva elezione di Viscomi, abbiamo provato a evitare: pensiamo di esserci riusciti. Con una scelta non scontata, tarata su ideali ben precisi e senza compromessi.

Ripartiamo con ritrovato orgoglio e senso d'appartenenza nei confronti di un progetto che ci vedrà proiettati, nei prossimi mesi, nelle consultazioni provinciali e regionali con la consapevolezza di dover ridare credibilità all'intero centrosinistra, sia catanzarese che calabrese, per dimostrare che l'alternativa al populismo, alle destre, all'antipolitica in generale, è la politica fatta di uomini e di idee.

Le sfide che ci attendono nel Comune di Catanzaro ci continueranno a vedere opposizione ferma e responsabile. Lo siamo sempre stati finora. Il nostro messaggio alla città è questo: noi siamo per un progetto che non comprenderà nemici politici, ma avversari. Non siamo contro qualcuno, ma siamo per qualcosa. Per questo ci confronteremo d'ora in poi con tutti coloro i quali esprimeranno idee e contenuti per risollevare la città capoluogo della Regione Calabria dal torpore e dal qualunquismo che in questi anni ne hanno contraddistinto il cammino. Con l'aiuto del nostro parlamentare, Antonio Viscomi". Lo affermano attraverso una nota i consiglieri comunali Roberto Guerriero, Lorenzo Costa e Libero Notarangelo.