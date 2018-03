Catanzaro, al via il progetto "Valori In Rete – Giococalciando"

Ha preso il via, anche quest'anno a Catanzaro, il progetto "Valori In Rete – Giococalciando", sviluppato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, per l'anno scolastico 2017/2018, in accordo con il MIUR, il CONI e il CIP, e portato avanti dal Settore Giovanile e Scolastico. Dedicato agli alunni della scuola primaria frequentanti la terza, quarta e quinta classe, il progetto, che implica una fase didattica e una pratica, continua a coinvolgere tanti Istituti Comprensivi di tutta le regione con l'obiettivo di promuovere il calcio e i suoi valori.

L'idea progettuale mira a educare e sensibilizzare studenti, insegnanti e genitori ad assumere sempre comportamenti responsabili; favorire la relazione e la partecipazione attiva di tutti i soggetti coinvolti; indurre al rispetto di sé, delle regole e degli altri attraverso l'apprendimento del regolamento e dei gesti tecnici del gioco del calcio; formare all'utilizzo delle nuove tecnologie e di efficaci e innovative forme di e-learning attraverso contenuti di interesse come il gioco del calcio e avvicinare i più piccoli alla pratica del gioco del calcio come forma di integrazione sociale. A tali scopi, e, dunque, per favorire la partecipazione all'attività sportiva e la relazione tra tutti i soggetti coinvolti, abili e diversamente abili, sono previsti interventi di "formazione-informazione" e attività ludico-motorie. Inoltre, a supporto di tali interventi, gli alunni visionano in aula contribuiti didattici multimediali FIGC SGS per approfondire la conoscenza del calcio, delle sue regole e promuovere uno stile di vita sano e attivo.

Sono oltre quarantacinque gli esperti del Settore Giovanile e Scolastico, laureati in Scienze Motorie, che in Calabria sono stati appositamente nominati dal Coordinatore federale regionale S.G.S., Massimo Costa per mettere in pratica il progetto. Il gioco e il divertimento, attraverso le esercitazioni con la palla, sono le finalità principali di questa squadra che lavora per contribuire alla crescita dei bambini con impegno e determinazione, nonostante spesso manchino luoghi idonei, come la palestra, che consentano un adeguato svolgimento delle attività ludico-motorie. Il Coordinatore, in occasione di questo promettente avvio del progetto, intende augurare un buon lavoro a tutti i collaboratori e ringraziare i dirigenti scolastici e le maestre per la loro disponibilità e per avere creduto ancora una volta nella bontà del progetto F.I.G.C..