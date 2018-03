Lamezia Terme (Cz), al teatro "Grandinetti" “Il giorno di Martina – Oltre il Buio”

Si svolgerà lunedì 5 Marzo alle ore 10, presso il teatro Grandinetti di Lamezia Terme, "Il giorno di Martina – Oltre il Buio", momento conclusivo del progetto Martina, service promosso del Lions Club di Lamezia Host e presentato nel corso dell'anno, a circa 880 studenti lametini, una rappresentanza dei quali, sarà presente all'evento.

Un momento conclusivo di un progetto – ha sottolineato la professoressa Annamaria Aiello, socia Lions, Responsabile VII Circoscrizione – che è riuscito in questi mesi a diffondere il testamento spirituale di Martina, di avere cura di sé, partendo proprio dalla prevenzione.

Un service che è riuscito, per la sua valenza sociale, ad incarnare il motto lionistico del "WE SERVE", riuscendo a mettere in contatto gli studenti con dottori specialisti, luminari nei loro settori di competenza, aiutandoli a capire perché informati e dunque, consapevoli della necessaria importanza della prevenzione come prima cura contro malattie insidiose e terribili, quali appunto i tumori.

Una manifestazione che parlerà nuovamente ai più giovani, sottolineando però, il messaggio di speranza che Martina prematuramente scomparsa, ha lasciato ai suoi coetanei.

La manifestazione sarà scandita quest'anno, da un edificante connubio tra arte, teatro e letteratura, grazie alla presenza dell'Associazione G.A.L.A. (Giovani Artisti Lametini Associati) che regalerà ai presenti, alcuni momenti del musical "Viaggio di Dante".

Siamo felici – ha dichiarato Roberto Panzarella, direttore artistico G.A.L.A. - di poter contribuire, attraverso il nostro spettacolo, alla promozione e diffusione del sorridente messaggio di speranza lasciatoci da Martina, che incarna pienamente quello che è l'insegnamento del sommo vate, riuscendo a dimostrare come l'arte sia senza limiti temporali e geografici.

Saranno presenti alla manifestazione alcune autorità lionistiche partendo proprio dal Presidente del Lions Club Lamezia Host, Gianni Garofalo; il presidente di circoscrizione Pietro Antonio Maccarone; il presidente di zona, Raffaele Grasso; il past governatore Michele Roperto; la responsabile distrettuale, Annamaria Cascine.

Ad allietare gli ospiti con la loro gioiosa voce saranno poi, i bambini dell'Istituto "Tommaso Maria Fusco".