All’Accademia di Catanzaro conferenza di presentazione del progetto Ceilings

Tutto pronto all'Accademia di Belle Arti di Catanzaro per la conferenza stampa di presentazione del progetto Ceilings, in programma lunedì 5 marzo alle ore 15 presso l'Aula Magna dell'Istituzione (Via Tommaso Campanella 182).

L'iniziativa, finanziata dalla Regione Calabria, è risultata vincitrice del concorso, indetto dal medesimo ente locale, per il consolidamento del sistema museale regionale attraverso interventi mirati di arte contemporanea presso alcuni musei archeologici.

Curato da Simona Caramia e Maria Saveria Ruga, per la sezione arti visive, e Giovanni Carpanzano, per la sezione teatro sperimentale, in collaborazione con David Bianco, Alessandra Troncone, Maurizio Lucchini, Bruno La Vergata, Iole Cilento e Angela Fidone, il progetto Ceilings prevede una serie di interventi in sette musei calabresi con il coinvolgimento di numerosi artisti.

Alla conferenza stampa di lunedì prenderanno parte il Direttore dell'accademia di Catanzaro, Vittorio Politano, i rappresentanti di Regione, Provincia e Comune, partner dell'iniziativa, la direttrice del Polo Museale della Calabria, Angela Acordon, e i responsabili dei musei coinvolti.