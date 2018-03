"Abbiamo deciso che aiuteremo il sindaco. Si avete capito bene. Ci mettiamo pubblicamente a sua disposizione , perché bisognerà pure trovarlo questo potatore seriale che lascia la sua firma su ogni albero capitozzato della città. Evidentemente da solo il sindaco non può farcela. Costituiremo una task force che setacci ogni angolo della città. Ce lo immaginiamo agire nottetempo su incolpevoli alberi che fino ad allora erano cresciuti rigogliosi. Signor sindaco, troviamolo. Troviamo questo potatore che su strade, ancorché non di proprietà comunale ma di pertinenza pubblica, distrugge un intero patrimonio verde della città. Perché ci pare di capire che , ancora una volta, lei disconosca i termini di ciò che sta avvenendo. D'altra parte come potrebbe ? Il potatore seriale agisce nell'ombra, forse nella notte . Sindaco, troviamolo prima che , dopo aver distrutto gli alberi della città posizionati su strade pubbliche , diventi un pericolo serio anche per i giardini privati delle famiglie catanzaresi". Lo afferma in una nota Nicola Fiorita.

Dettagli Creato Sabato, 03 Marzo 2018 11:31