Elezioni, Gd Catanzaro: "Ecco cosa vogliamo per il nostro futuro"

"Noi siamo i Giovani Democratici, ma per un istante valorizziamo semplicemente il primo termine. Ecco, noi giovani, cosa pretendiamo dal nostro futuro? Solitamente veniamo ritenuti dei sognatori, ma cosa effettivamente sogniamo?

Sogniamo una terra libera dai problemi.

Sogniamo una terra libera dall'illegalità, dall'evasione fiscale, dalla corruzione, dal puzzo della Mafia.

Sogniamo una terra dove poter studiare, dove poterci realizzare, dove poterci sentire valorizzati, dove poterci sentire sicuri". Lo si legge in una nota dei Gd di Catanzaro.

"Sogniamo, dunque, un futuro libero,ma come possiamo liberare il nostro futuro?

Alzandoci le maniche, impegnandoci nell'affrontare problemi complessi, focalizzandoci su soluzioni concrete,fattibili, già fatte.

E allora riconosciamo la sostanziale efficacia di aver raggiunto il record di recupero dell'evasione fiscale, di aver creato l'autorità nazionale anti corruzione, di aver studiato un nuovo codice antimafia. E pensiamo all'importanza di aver reso le scuole calabresi sicure con 416 mln di euro, di aver creduto nella formazione culturale dei giovani attraverso 500€ spendibili, riconosciamo il grande senso di giustizia sociale nell'aver aumentato i fondi in Calabria per il diritto allo studia da 4 a 12 mln €, riconosciamo l'opportunità mai data ai giovani di potersi realizzare nel mondo dell'impresa con un aiuto di 1,2 mld €. Ma pensiamo soprattutto allo strumento che ha reso possibile tutto questo, il diritto di poter cambiare le cose: la Politica. Una Politica vera, onesta, concreta, competente, in una parola, fresca. Una Politica di cui siamo orgogliosi di rivendicare con forza il nome e il cognome: Partito Democratico. Per questo non ci reputiamo solo giovani, ma Giovani Democratici. E noi giovani democratici di Catanzaro crediamo nel volto, nella persona che rappresenta realmente questi risultati: Antonio Viscomi. Docente universitario del Diritto del lavoro, che da Vicepresidente della Regione Calabria ha aiutato la realizzazione di tutto questo. Ed è per questo che il 4 marzo chiediamo ai giovani calabresi di dare fiducia a questa persona, a questa squadra, a questa comunità, barrando il simbolo del partito democratico".