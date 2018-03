"Ho ricevuto da diversi genitori alcune segnalazioni in merito all'inagibilità della palestra comunale del Plesso "Laura D'Orrico", scuola primaria dell'Istituto comprensivo Mater Domini. A causa delle infiltrazioni d'acqua dal tetto, lo spazio è stato interdetto ai bambini che non possono svolgere la normale attività sportiva durante l'orario scolastico o extrascolastico causando gravi disagi alle famiglie. Il Comune di Catanzaro, più volte sollecitato a risolvere definitivamente il problema, non ha dato finora risposte concrete, anche perché un intervento di piccola fattura, effettuato dalla Catanzaro Servizi, non è servito a rimettere in sicurezza la palestra. Ho presentato, dunque, un'interrogazione al sindaco per sapere quali sono i motivi ufficiali per cui gli uffici comunali non hanno finora predisposto un intervento risolutore atteso da tante famiglie residenti a Mater Domini. Inoltre, parlando in termini più generali, la problematica della sicurezza delle scuole e delle palestre di pertinenza comunale richiederebbe da parte dell'amministrazione un'attenzione ed un impegno sicuramente diverso, perché sono in gioco la salute e la sicurezza dei bambini. Ho l'impressione che la problematica non rappresenti una priorità per questa amministrazione e mi domando, quindi, se nel bilancio di previsione 2018/2020 sono stati previsti fondi e risorse per la messa in sicurezza delle scuole e delle palestre comunali. Per il sindaco Abramo, probabilmente, sono più importanti le centinaia di migliaia di euro stanziate per il Politeama". Lo afferma il consigliere comunale Eugenio Riccio.

Dettagli Creato Venerdì, 02 Marzo 2018 15:40