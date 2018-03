Catanzaro, il sindaco Abramo e il consigliere Gironda (officine del sud) incontrano i residenti del quartiere Gagliano

Prosegue il tour nei quartieri del sindaco Sergio Abramo. Affiancato dal consigliere comunale di Officine del Sud, Francesco Gironda, che ha promosso l'iniziativa, il primo cittadino ha incontrato una nutrita delegazione di residenti del quartiere Gagliano.

Nel corso della riunione, alla quale hanno partecipato anche l'assessore all'ambiente Domenico Cavallaro, il senatore Piero Aiello, i consiglieri regionali Baldo Esposito e Domenico Tallini, la consigliera per le pari opportunità Sabrina Adamo, si è discusso degli interventi realizzati nella zona di Gagliano, "quartiere che non è mai stato lasciato solo dall'amministrazione comunale", ha sottolineato Gironda.

Il consigliere e il sindaco hanno infatti ricordato gli interventi eseguiti da Palazzo De Nobili su più fronti, dalla manutenzione delle strade al rifacimento dell'illuminazione pubblica, ora completamente a Led, di piazza Fontana, uno degli snodi centrali di Gagliano.

Rispondendo puntualmente a ogni domanda del pubblico, Abramo e Gironda hanno quindi spiegato le prossime opere destinate al quartiere, come ad esempio l'idea di realizzare un centro polivalente per lo sport (campi da bocce e calcio a cinque, il progetto è stato già presentato, si attende il finanziamento del Credito sportivo) nei pressi dell'anfiteatro.

Il consigliere Gironda, infine, ha annunciato che sta andando avanti l'iter per la realizzazione di un capolinea Amc funzionale e moderno in via Lenza, all'altezza dello stadio "Verdoliva", per cui è già avviata l'interlocuzione con l'azienda per la mobilità del Capoluogo e con la Provincia.