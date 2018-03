Chiusura campagna elettorale Potere al Popolo - Catanzaro

Venerdì 2 marzo alle ore 17:30 in Corso Mazzini (altezza Mignon Bar), Potere al Popolo concluderà a Catanzaro la campagna elettorale con i candidati Lina Leuci (Senato Uninominale) e Francesco Dattilo (Camera Uninominale)

Una campagna cominciata già con la riuscitissima raccolta firme in tutta Italia e che ha permesso di portare all'attenzione dei cittadini tante tematiche e punti di vista che altrimenti sarebbero rimasti nascosti in questi mesi di annunci sensazionalistici da parte dei principali partiti italiani.

Prima che entri in vigore il silenzio elettorale, sarà un'ulteriore ed ultima occasione per far conoscere programma, proposte e idea di società di questa lista.

Obiettivo dichiarato è il superamento della soglia di sbarramento, prevista al 3% dall'attuale legge elettorale per tornare a dare voce a chi voce non ne ha: lavoratrici e lavoratori precari, disoccupati, giovani, esodati, pensionati e tutti quelli che hanno subito le politiche di austerità e la crisi economica.

Una lista popolare e di sinistra che, oltre a mettere al centro la questione meridionale, tra i punti principali ha l'abrogazione di Jobs Act e Legge Fornero, quindi un lavoro stabile e ben retribuito, riconversione ecologica e solidale dell'economia, messa in sicurezza del territorio, tutela del territorio e dell'ambiente, trasporti, fine della privatizzazione dei beni comuni e dei servizi pubblici, nazionalizzazione delle banche "da salvare", istruzione e sanità pubbliche e di qualità, lotta alla corruzione.