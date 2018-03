Latitante marocchino arrestato in Belgio in cooperazione tra polizia di Genova e Catanzaro

n latitante marocchino di 49 anni ricercato da due anni perchè deve scontare 10 anni di galera per riciclaggio di autovetture di lusso è stato individuato e arrestato in Belgio: a tradirlo è stato l'amore per i suoi figli che periodicamente contattava al telefono e chattando sui social.

L'uomo si era rifugiato nella città di Shaerbeek ed è stato individuato da un'indagine congiunta delle squadre mobili di Catanzaro e di Genova capaci di scovare tracce del latitante attraverso intercettazioni telefoniche e verifiche dei contatti on line dei suoi familiari. L'indagine è poi conclusa dalla dalla polizia belga che d'intesa con la mobile di Genova e grazie al coordinamento del Servizio di Cooperazione Internazionale di polizia ha localizzato e arrestato il latitante.