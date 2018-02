"Il Tribunale del riesame di Catanzaro, accogliendo la richiesta avanzata dalla difesa di Ciccone Eliseo avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Catanzaro in data 25.01.2018 ed eseguita il 6.02.2018,ha rimesso in libertà il Ciccone sostituendo la misura cautelare degli arresti domiciliari con quella della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio di Dirigente del Servizio 118 e di Coordinatore del Servizio Regionale di Elisoccorso,riservando in 45 giorni il deposito della motivazione".

Il difensore dell'indagato,avv. Nunzio Raimondi,ha dichiarato:"ci avviamo sulla strada dell'accertamento della verità dei fatti. Sono certo che le successive indagini consentiranno di accertare l'assoluta estraneità del dott. Ciccone a quanto contestatogli. La rimessione in libertà dello stesso dimostra che il Tribunale ha verificato la fondatezza delle nostre ragioni."