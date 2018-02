Il 25 febbraio l’iniziativa del centrosinistra “Catanzaro: Liberiamo il futuro!”

Domani, domenica 25 febbraio, dalle ore 11, nel Museo Storico Militare di Catanzaro, presso il Parco della Biodiversità Mediterranea, si terrà un confronto aperto del Partito Democratico e del Centrosinistra sulle prospettive presenti e future della Città Capoluogo di Regione, dal titolo "Catanzaro: Liberiamo il futuro!". Nel corso dell'iniziativa interverrà il prof. Antonio Viscomi, candidato del centrosinistra alla Camera dei Deputati per le elezioni del 4 marzo nel collegio uninominale di Catanzaro e capolista Pd nel collegio plurinominale Calabria Sud. L'incontro vedrà anche gli interventi di Giulia Veltri, candidata catanzarese in plurinominale Camera Sud per il Pd, del Segreterio provinciale Pd Gianluca Cuda e i saluti del Presidente della Provincia di Catanzaro, Vincenzo Bruno.

L'occasione di confronto domenicale con cittadini e simpatizzanti del Pd e del Centrosinistra sarà arricchita dall'esibizione del noto gruppo musicale Arangara con Gianfranco Riccelli.