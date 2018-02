Rinvio Cipe, Wanda Ferro (FDI): "Governo ignora Pd locale"

"L'ansia da prestazione elettorale ha tirato al governatore Oliverio un brutto scherzo. L'annuncio del finanziamento da oltre un miliardo e trecento milioni per i lavori del terzo megalotto della statale 106 è finito nel vuoto, per il clamoroso rinvio a data da destinarsi della riunione del Cipe che avrebbe dovuto dare l'ok definitivo. Peccato che a pagare il prezzo più alto siano i calabresi, che ancora una volta vedono allontanarsi l'apertura dei cantieri della nuova statale ionica. La grande manifestazione organizzata a Trebisacce, con l'evidente intento di dare una spinta alla campagna elettorale del Pd, si è rivelata un boomerang. Il centrosinistra meriterebbe il tapiro d'oro. La verità è che il governo nazionale non tiene in alcuna considerazione i suoi luogotenenti calabresi, né ha alcuna attenzione per una regione considerata come estrema periferia dell'impero. Non solo per molto tempo la statale 106 continuerà a essere la vecchia e pericolosa 'strada della morte', ma l'asfissia finanziaria in cui il governo ha costretto le Province rende difficile la manutenzione e la messa in sicurezza della viabilità interna. Territori come il Vibonese hanno un sistema viario da dopoguerra".

Così Wanda Ferro, candidata alla Camera per Fratelli d'Italia.