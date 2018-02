Ha acquistato un camper su un noto sito di annunci online ma dopo avere versato un acconto si è accorto di essere stato ingannato e si è rivolto alla polizia. E' partendo da questo che gli agenti del Commissariato della Polizia di Stato di Catanzaro Lido sono risaliti ad un 52enne che è stato denunciato in stato di libertà per truffa online. L'inserzionista aveva conquistato la fiducia dell'acquirente rassicurandolo sulla bontà dell'offerta e del prezzo - pari a 4.500 euro complessive - fornendo tutte le notizie dettagliate sul veicolo. Una volta ricevuto l'anticipo di 900 euro sul conto della sua carta postepay, ha anche inviato una foto della copia del libretto con apposto il tagliando relativo all'avvenuto passaggio di proprietà del camper.

L'acquirente si è quindi recato ad uno sportello Aci per richiedere una visura del mezzo, constatando, però, che non vi era alcuna registrazione a suo nome. Visti i dinieghi del venditore a restituire il denaro, l'acquirente si è quindi rivolto alla polizia. Gli investigatori sono risaliti all'intestatario della postepay, V.S. originario di Reggio Calabria e residente in Piemonte. Dall'esame dell'estratto conto è emerso che era stato effettuato l'accredito di euro 900 a nome della vittima, e che in un periodo di soli 30 giorni sulla postepay erano stati effettuati 14 accrediti di vario importo per una somma complessiva di 4.350 euro. Gli agenti hanno anche accertato che il documento con il quale l'inserzionista aveva dimostrato di aver eseguito il passaggio di proprietà era falso.