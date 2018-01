Anci Calabria, sabato 20 gennaio la costituzione della Consulta dei Piccoli Comuni

Anci Calabria prosegue nel suo cammino di ricostruzione per dare piena operatività all'associazione che riunisce le Amministrazioni comunali. Un nuovo, importante appuntamento è rappresentato dall'assemblea dei Piccoli Comuni, convocata dal presidente di Anci Calabria, Gianluca Callipo, per sabato 20 gennaio, alle ore 10, nel Grand Hotel Lamezia.

Il principale adempimento all'ordine del giorno è proprio la costituzione della Consulta calabrese dei Piccoli Comuni (quelli sotto i 5mila abitanti, che nella nostra regione sono circa l'80 per cento), organismo statutario formato da 16 componenti e un coordinatore.

Vista l'importanza dell'appuntamento, all'assemblea parteciperà anche il coordinatore della Consulta nazionale dei Piccoli Comuni, Massimo Castelli, con il quale verranno approfonditi gli aspetti più qualificanti della nuova legge che riguarda le amministrazioni più piccole, con la previsione di nuovi fondi e, soprattutto, una serie di semplificazioni amministrative finalizzate a rendere meno gravosi gli adempimenti nei territori con un numero contenuto di abitanti.

«La riunione di sabato - ha commentato il presidente di Anci Calabria - ci consentirà di consolidare ulteriormente la capacità rappresentativa dell'associazione, dando voce e visibilità alle problematiche che riguardano i Piccoli Comuni. Dalla recente costituzione del nuovo Consiglio regionale dell'associazione, Anci Calabria ha ripreso con maggiore vigore e incisività la sua azione, rappresentando ora un interlocutore pienamente legittimato e operativo che si confronta quotidianamente con le istituzioni regionali, dando il proprio concreto contributo all'analisi e alla soluzione dei problemi in campo».