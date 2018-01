Concerto di musica jazz a Lamezia Terme

Grande attesa per il concerto di Musica Jazz della formazione calabrese gli EFM Supertrio che si esibiranno giovedi 18 gennaio presso il locale lametino I Giardini del 900.

Ultimo appuntamento dell' rassegna invernale denominata "Jazz & Pop Contest".

Un cartellone che ha riscosso un grande successo di pubblico dove hanno suonato artisti calabresi di tutto rispetto i Folling Duo Federica Perre alla voce e Francesco Capparelli al Piano con un concerto soul, Egidio Ventura & Friends che ha suonato musica Latin/Jazz,

il trio Saxobar Jazz Trio Anna Ida Pisani alla voce, Andrea Infusino alla chitarra e Marco Rossin al Sax.

A conclusione della rassegna chiuderanno gli EFM Super Trio gruppo costituito da Egidio Ventura al Piano, Frank Marino al Basso elettrico e Max Russo alla batteria.

Il repertorio del trio verterà su un programma (Jazz/Fusion).

Uno degli appuntamenti clou di tutta la rassegna. Per molti anni, gli EFM Supertrio ha lasciato a bocca aperta il pubblico calabrese del jazz (e non solo) nella loro incessante sfida di portare il loro genere, oltre i confini tecnici e stilistici. Ora più che mai gli EFM Supertrio sono impegnati in una varietà di progetti che alimentano la loro insaziabile curiosità e creatività.

La Band vede, oltre a Egidio Ventura, due fuoriclasse nell'utilizzo del loro strumento. Il bassista Frank Marino e Max Russo, considerato uno dei più grandi batteristi jazz/fusion moderni con collaborazioni del calibro di Dom Famularo, Dennis Chambers, Jojo Mayer , Dave Weckl, Virgli Donati, Kim Plainfield, Benny Greb, Chris Coleman, Horacio Hernandez, Steve Smith, Aaron Spears.

Ma anche Frankk Marino bassista di grande caratura di livello nazionale ed internazionale le sue collaborazioni: Amit Chattereeji, Peter Degirolamo, Flavio Boltro, Walter Sitz, Andrej Prozorov, Joe Amoruso, Ernesto Vitolo, Santino Giambersio, Tullio De piscopo, Donato Sensini, Sergio Di Natale, Sandro Satta, e molti altri. Appuntamento da non perdere ad ingresso gratuito è gradita la prenotazione.