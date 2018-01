Catanzaro, Bosco: “Grazie a me sopralluogo in ex Palazzo Pipari”

"Su mia esplicita richiesta la prima commissione consiliare permanente (che si occupa anche di urbanistica e che è presieduta dal collega Mirarchi) è stato finalmente effettuato il sopralluogo in via Jessi. Si è potuto constatare lo stato disastroso in cui versa l'ex Palazzo Pipari ubicato nel quartiere Stella. Alla luce dello stato attuale, si è resa necessaria la chiusura della strada per la pericolosità che deriva dalla condizione di abbandono in cui versa l'immobile stesso. Mi auspico un'azione immediata da parte dell'Amministrazione comunale affinché si possa provvedere alla intimazione nei confronti del privato tesa a ripristinare la piena accessibilità della zona. Questo caso rientra fra una serie di episodi di edifici di varia natura, presenti sul territorio catanzarese, che risultano tristemente e pericolosamente abbandonati. È proprio da qui che bisogna partire per garantire un recupero del patrimonio immobiliare della città ed è per questo che si chiede un intervento deciso da parte dell'Amministrazione, un intervento che abbia come unico obiettivo il pubblico interesse". Lo afferma il consigliere comunale Gianmichele Bosco.

Dettagli Creato Venerdì, 12 Gennaio 2018 13:34