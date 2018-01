Autorizzatala fermata degli autobus alla Cittadella regionale

A partire da lunedì prossimo, 15 gennaio, sei società consortili (A.D.M. – Autoservizi dei Due Mari a r.l.;Co.Me.Tra – Consorzio Meridionale Trasporti a r.l.;Consorzio Autolinee Due a r.l.; S.C.A.R. – Società Consortile Autolinee Regionali;T.R.C. – Trasporti Regionali Calabresi a r.l.;Tr.In.Cal – Trasporti Integrati Calabresi a r.l.) potrannoeffettuare, in via sperimentale e provvisoria, la fermata presso la Cittadella regionale, sia in entrata che in uscita, in prossimità dell'ingresso principale lato Nord. La nuova fermata, autorizzata con nota prot. n. 8918 del 10 gennaio 2018, dal Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture della Regione Calabria,sostituisce quella precedentemente autorizzata, posta nel piazzale lato Sud. I fruitori del servizio sono invitati a segnalare eventuali disguidi al fine di pervenire all'ottimizzazione e definizione del servizio stesso. Considerato il maggiore flusso di traffico veicolare che verrà a determinarsi, all'utenza è richiesta maggiore prudenza nella percorrenza degli spazi carrabili interni al perimetro dell'edificio.

Dettagli Creato Venerdì, 12 Gennaio 2018 13:00