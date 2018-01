Leo Club Catanzaro Rupe Ventosa: ecco il Cineforum e l’estrazione della Lotteria

Ieri, Mercoledì 10 gennaio, presso il Cinema Teatro Comunale di Catanzaro, si è tenuto il primo incontro dell'anno con il cineforum universitario a cura dei ragazzi di Umg Web Radio 'Dalla A allo Zemeckis'. L'evento, a cui i ragazzi del Leo Club Catanzaro Rupe Ventosa hanno fortemente voluto collaborare, in particolar modo grazie al referente del Club di questo progetto, Maria Teresa Riccio, si inserisce nel contesto del progetto MST "Mai Senza Testa" , del Distretto Leo 108 YA - che comprende i Clubs di Basilicata, Calabria e Campania - avente il fine di sensibilizzare i giovani e la comunità sul tema delle malattie sessualmente trasmissibili ed in particolare su come riconoscerle e prevenirle. Hanno partecipato all'evento, inoltre, anche il Leo Club Catanzaro Host ed il Segretariato Italiano Studenti Medicina. Il film scelto per l'occasione, "Dallas Buyers Club" (2013) diretto da Jean-Marc Vallée racconta la storia di Ron Woodroof, un uomo malato di AIDS interpretato da Matthew McConaughey, che per curarsi traffica illegalmente dal Messico e altri paesi, farmaci non approvati negli Stati Uniti. La proiezione del film ha permesso un momento importante di dibattito e di confronto sulle relative tematiche oltre che di riflessione su questo tema sensibile,quello delle malattie sessualmente trasmissibili, dal quale è emerso quanto discuterne e quanto sia importante che le famiglie lo trattino più spesso, abbattendo alcuni tabù legati ad un insieme di fattori, per educare al meglio i propri figli.

La riuscita dell'evento ha dimostrato ancora una volta, come sia importante il contatto tra universitari e cinema, ma soprattutto tra universitari e centro della Città. Motivo per cui il Leo Club Rupe Ventosa ha scelto proprio questa serata per l'estrazione dei biglietti della lotteria organizzata in occasione delle festività natalizie, "RianimiAMO Catanzaro", avente come obiettivo quello di donare un defibrillatore ad una società sportiva praticante sport minori della città, che verrà scelta in un secondo momento, ed in secondo luogo, quello di far vivere ai fortunati vincitori un'esperienza culturale nel cuore di Catanzaro, per far scoprire le eccellenze e le caratteristiche della nostra Città.

A evento concluso, il presidente del Leo Club Catanzaro Rupe Ventosa, Lorenzo Isabello, ha così commentato:"Ringrazio tutti i nostri sponsor, che ci hanno supportato in questa iniziativa, e tutti gli acquirenti dei biglietti per aver reso possibile un evento così importante. Ci siamo avvicinati moltissimo al nostro obiettivo che è quello di donare un defibrillatore ad una società sportiva. Speriamo anche di riuscire, nel nostro piccolo, a "rianimare Catanzaro" ed a permettere ai fortunati vincitori di conoscere una cosa nuova della nostra città. Ringrazio infine tutti i soci del Club che rappresento, il cui contributo è stato fondamentale per la riuscita della manifestazione".

Il prossimo appuntamento per il Leo Club Catanzaro Rupe Ventosa è previsto per il 20 gennaio 2018,dove i ragazzi saranno impegnati nel trascorrere una giornata con gli anziani a Villa Betania.