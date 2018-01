Il Lametino accetta la la sfida di "Potere al popolo"

Il territorio lametino ha deciso di accettare la sfida lanciata da Potere al Popolo. Martedì 9 gennaio, alle ore 18.00 presso il TIP Teatro in via Aspromonte a Lamezia Terme, si terrà l'assemblea territoriale che promuoverà il movimento nazionale di Potere al Popolo.

"Nato dalla spinta delle donne e degli uomini del centro sociale EX OPG di Napoli, Potere al Popolo ha coinvolto migliaia di persone in tutta Italia con un programma radicale ma concreto, che sintetizza tutte le battaglie sociali degli ultimi anni e di quelli a venire.

È un progetto che va ben oltre la scadenza del 4 marzo. Una volta raccolte le firme, PaP sarà l'unica lista realmente alternativa presente alle elezioni, proprio perché l'obiettivo non è quello di cercare poltrone o strane alleanze, ma di costruire un movimento duraturo e concreto che possa rappresentare sui territori, le istanze di chi da troppi anni non è più rappresentato da nessuno".

"Per il lametino la vittoria più grande sarà quella di creare un coordinamento politico che metta insieme chi in questi anni nei propri territori si è battuto e si batte con radicalità su tematiche fondamentali come Ambiente e Giustizia Sociale, ma che mai è stato realmente rappresentato.

Accettiamo questa sfida con umiltà ma con determinazione, una sfida che non vede il cappello di nessuno e che deve ancora essere scritta da tutti e tutte. È tempo di ripartire e mettere in pratica quei valori che oggi più che mai rappresentano l'unica via, se si vuole costruire un mondo altro, migliore, dove ad essere combattuta è la povertà e non i poveri. Noi ci siamo! Accettiamo la sfida".