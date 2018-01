Lo scrittore catanzarese Massimiliano Lepera alla Notte dei Licei di Modica

Sarà tra i protagonisti della Notte dei Licei di Modica (RG) il catanzarese Massimiliano Lepera, giovane docente di latino, greco e italiano, nelle vesti di scrittore, per presentare il suo ultimo romanzo "Su Filosseno e il suo prendersi bene", attraverso un'intervista, curata dallo studente Ivan Di Rosa del Liceo "Galilei-Campailla" di Modica. Verranno passate in rassegna infatti le varie tappe del suo percorso letterario, soffermandosi anche sul romanzo storico "Il cuore e il pugnale. Clemenza di Catanzaro e il Meridione normanno", che ripercorre le vicende medievali della Calabria e della Sicilia medesima, dove Lepera sarà appunto ospite. La Notte Nazionale del Liceo Classico di Modica, evento organizzato sulla scia di quello nazionale, ormai in voga da alcuni anni e giunto alla IV edizione, si terrà venerdì 12 gennaio nella ridente cittadina siciliana, patria del famoso poeta Salvatore Quasimodo. L'evento, organizzato con la collaborazione di numerosi docenti del luogo, tra cui il professor Michele Blandino, sarà caratterizzato da rappresentazioni teatrali, letture animate, concerti, performance, mostre fotografiche e di arti visive, degustazioni ispirate al mondo antico, conferenze, dibattiti, incontri con gli autori, presentazioni di libri e letture di poesie. In questo contesto si inserisce anche Lepera, il quale, oltre a presentare il suo libro e la produzione letteraria precedente, improntata in particolare sul giallo e sul thriller, ricoprirà anche le vesti di cantautore, con la presentazione live del recente disco "Nessuno è perfetto". Per l'occasione, verranno eseguiti chitarra e voce alcuni brani tratti dall'album, con l'accompagnamento al pianoforte del tastierista della band catanzarese "22 Night" Marco Pizzi. "Sarà per me un grande onore far parte di questa rassegna", ha affermato Lepera, "perché finalmente anche fuori dai confini regionali è possibile collaborare con docenti, artisti e letterati. Emblema di ciò è il fatto che il mio romanzo e il mio disco stanno cominciando ad avere risonanza già in diverse regioni italiane, come la Basilicata, la Toscana e la Sicilia stessa".Insomma, musica, letteratura e libri che varcano i consueti confini regionali per approdare in una terra ricca di cultura e tradizione come la Sicilia, a dimostrazione che con la cooperazione tra i vari talenti locali e nazionali è possibile diffondere le rispettive produzioni e creare una rete di interscambi e sinergie utili all'arricchimento reciproco.

Dettagli Creato Lunedì, 08 Gennaio 2018 13:11