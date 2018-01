Si insedia l'8 gennaio il nuovo procuratore generale di Catanzaro, Otello Lupacchini

Si insedierà lunedì 8 gennaio il nuovo procuratore generale di Catanzaro, Otello Lupacchini. L'insediamento avverrà con una breve cerimonia alle 9.30 nell'aula del Crocifisso della Corte d'appello. Lupacchini, in magistratura dal 1979, è stato, tra l'altro, componente della Commissione per l'applicazione delle speciali misure di protezione ai testimoni ed ai collaboratori di giustizia e consulente delle Commissioni parlamentari Antimafia e Mitrokin. Impegnato da sempre sui fronti caldi della criminalità organizzata, comune, politica e mafiosa, Lupacchini si è occupato, fra l'altro, degli omicidi del pm Mario Amato, del banchiere Roberto Calvi, del generale americano Lemmon Hunt e del professor Massimo D'Antona, nonchè della strage di Bologna e della strage brigatista di via Prati di Papa. Al suo attivo anche l'inchiesta sulla banda della Magliana.

