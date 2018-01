Annullato spettacolo per la Notte Bianca dei Saldi al Centro Commerciale Due Mari

Il Centro Commerciale Due Mari aspetta questa sera tutti i suoi clienti per la grande Notte Bianca dei Saldi e con le tantissime promozioni dei suoi punti vendita.

La serata si svolgerà regolarmente e le attività resteranno aperte fino alle ore 24:00: solo lo spettacolo di Dario Ballantini e Savi & Montieri di Radio Italia non verrà realizzato, dietro richiesta della Questura di Catanzaro a maggior tutela del pubblico presente. Ci dispiace per l'imprevisto, ma il provvedimento è volto ad aumentare ulteriormente misure di prevenzioni già in essere e in ottemperanza alla normativa vigente. Da 15 anni il Centro Commerciale lavora a stretto contatto con le autorità di competenza per organizzare eventi di richiamo in tutta sicurezza: come i grandi appuntamenti con artisti del calibro di Elisa, Francesco Renga, Max Gazzè e tanti altri.

La Direzione del Centro Commerciale Due Mari intende ringraziare tutta la clientela, i fornitori coinvolti nell'organizzazione dell'evento - che fino a stamattina hanno lavorato con attenzione e dedizione affinché l'evento si svolgesse nel migliore dei modi - nonché gli artisti Dario Ballantini, Savi & Montieri di Radio Italia - che già nelle prime ore di questo pomeriggio hanno raggiunto il Centro Commerciale Due Mari.