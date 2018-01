Elezioni: i 5 stelle preparano la campagna in Calabria

Il Movimento 5 Stelle si prepara alla campagna elettorale in Calabria. Presieduta dall'eurodeputata Laura Ferrara, coordinatrice regionale del M5s per la fase elettorale, i pentastellati calabresi hanno tenuto a Lamezia Terme la prima riunione operativa e organizzativa in vista del elezioni politiche del 4 marzo: all'incontro hanno partecipato, tra gli altri, i parlamentari uscenti, vari rappresentanti istituzionali e attivisti del Movimento. "Questa prima riunione - ha spiegato Laura Ferrara - e' finalizzata a raccogliere tutte le proposte provenienti da tutti gli iscritti al Movimento 5 Stelle a livello regionale, perche' il nostro obiettivo e' portare avanti e far conoscere il piu' possibile il nostro programma di governo. Faremo infatti una campagna elettorale basata sui contenuti, in modo da smentire quanti dicono che siamo pronti solo alla protesta: invece vogliamo dimostrare di avere un programma, che e' quello gia' pubblicato sul sito del Movimento, un programma scritto e votato dai cittadini.

E' evidente poi - ha aggiunto l'eurodeputata - che qui punteremo soprattutto sulle tematiche piu' sentite dai cittadini calabresi". In particolare, ha rimarcato l'eurodeputata del M5S, "ci soffermeremo sulle emergenze e sulle priorita' che si registrano sul territorio calabrese: lavoro, trasporti, ambiente, sanita', agricoltura, contrasto alla corruzione e alla criminalita' organizzata. In estrema sintesi saranno questi - ha detto la Ferrara - i punti su cui intendiamo fare leva". Per quanto riguarda le candidature al Parlamento a livello regionale, la Ferrara ha osservato: "Abbiamo raccolto le disponibilita' arrivate on line da parte dei cittadini interessati, su queste disponibilita' adesso c'e' un vaglio per capire se rispondano perfettamente ai requisiti e ai criteri previsti dal nostro regolamento, tanto e' vero che e' stata chiesta anche la produzione del casellario giudiziale e dei carichi pendenti. E poi verso meta' gennaio ci sara' la votazione on line che decretera' i candidati ufficiali". In riferimento alla distribuzione delle candidature nei collegi, Ferrara ha precisato che "sara' un passaggio successivo, per adesso siamo incentrati sui plurinominale, e dopo rifletteremo per l'uninominale".