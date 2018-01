"Lamezia non è una città mafiosa, è una città fatta di gente onesta". Così il presidente del comitato per la celebrazione dei 50 anni della città Basilio Perugini, figlio del senatore Arturo che presentò la legge per l'unificazione dei tre comuni (Nicastro, Sambiase e Sant'Eufemia) che diedero vita a Lamezia Terme il 4 gennaio 1968, ha aperto l'incontro ospitato al teatro Grandinetti per celebrare l'istituzione. "Lamezia - ha aggiunto - è una città sfortunata che in questi cinquanta anni non è riuscita a realizzarsi ma non è quella che viene descritta in questo ultimo periodo". Il 50/mo dalla fondazione, infatti, giunge a ridosso del terzo scioglimento del Comune per infiltrazioni mafiose, ed in queste ultime settimane lo stesso comitato è stato al centro di polemiche per l'attività svolta e le scelte fatte al punto che dal comitato, il 29 dicembre scorso, si è dimesso l'avvocato Fabrizio Falvo. Le celebrazioni, iniziate stamani si concluderanno stasera con una celebrazione in cattedrale nel corso della quale sarà ricordato un momento tragico della città: la barbara uccisione del sovrintendente di polizia Salvatore Aversa e della moglie Lucia Precenzano uccisi proprio il 4 gennaio di 26 anni fa.

Dettagli Creato Giovedì, 04 Gennaio 2018 19:56