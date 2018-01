A Catanzaro la manifestazione "Su due ruote per la Vita, Christmas Run"

Anche quest'anno, a cavallo fra 2017 e 2018 si è svolta la manifestazione "Su due ruote per la Vita, Christmas Run", giunta alla sua sesta edizione.

L'associazione culturale Tomahawk, col patrocinio del comune di Catanzaro, ha organizzato un moto giro di solidarietà che si è concluso con la consegna di due carrozzelle per disabili ai reparti di nefrologia e dialisi dell'ospedale Pugliese e con il giro nei reparti di pediatria e chirurgia pediatrica, dove babbo Natale ha regalato a tutti i piccoli pazienti ricoverati doni e dolciumi.

All'evento hanno partecipato numerosi motociclisti provenienti da tutta la provincia di Catanzaro, in particolare il moto club "Simone Corsi", che ha regalato dei giochi ai più piccoli, gli "Scaseddati", che hanno portato dolci e altre leccornie. Erano presenti anche i "Gioiosa Biker", l'associazione "Amici di Danilo" di Badolato e i "No Fire" di Martelletto.

Il giro in moto è partito dal Museo del Rock e ha fatto tappa in ospedale dopo un tour panoramico nel centro storico.

All'arrivo in ospedale i bikers sono stati accolti dall'assessore agli affari generali del Comune, Danilo Russo, che ha accompagnato i gruppi nei reparti.

"Si è trattato di un evento che ha voluto unire la passione per le due ruote alla solidarietà e l'amministrazione comunale, sempre attenta a iniziative del genere, ha sentito il dovere di supportarla con il patrocinio gratuito. Spesso – ha aggiunto Russo - si identificano i motociclisti come brutti, sporchi e cattivi, ma non è per niente vero e gesti di altruismo come questo, con la consegna dei regali ai bambini e di due carrozzelle ai reparti di nefrologia e dialisi, servono materialmente a dissipare un mito ingiustificato. È stato molto bello e toccante poter ripetere anche quest'anno, per la sesta volta, l'incontro con i pazienti, piccoli e grandi, che hanno dovuto passare le festività di fine anno in ospedale".