Controlla e aggredisce ex: arrestato a Catanzaro

Ha atteso l'ex compagna davanti al negozio dove la donna lavora, quindi l'ha aggredita violentemente. E' accaduto a Catanzaro Lido, dove i carabinieri hanno tratto in arresto un uomo di 28 anni, B.M., di origini romene. L'uomo ha tenuto la donna per tutto il pomeriggio "sotto controllo", impedendole, di fatto, di poter uscire. La donna terrorizzata per la presenza inaspettata dell'uomo e temendo per la propria incolumita', dopo aver avuto una accesa discussione con lo stesso, durante la quale ha subito varie minacce, in serata, a ridosso dell'orario di chiusura del negozio, si e' vista costretta a chiamare il 112 per ricevere soccorso dai militari dell'Arma. Mentre una pattuglia dell'Aliquota radiomobile stava per sopraggiungere, l'uomo e' riuscito a strattonare la donna colpendola al volto, strappandole anche una ciocca di capelli successivamente recuperata dai militari e minacciandola con un coltello. All'arrivo dei carabinieri l'uomo si era gia' dato alla fuga, ma dopo le ricerche effettuate, i militari lo hanno riconosciuto grazie alle descrizioni fornite dalla donna, a non molta distanza dal negozio, mentre, visibilmente agitato, cercava di nascondersi tra alcune auto in sosta. L'uomo era in possesso di un coltello ed i militari hanno scoperto che le minacce sarebbero andate avanti da diversi mesi. (AGI)

Dettagli Creato Lunedì, 01 Gennaio 2018 16:25